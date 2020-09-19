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"كفانا بناء عشوائي".. مدبولي: "لو محتاجين نبني مليون وحدة هنعمل كدة"

06:07 م السبت 19 سبتمبر 2020
"كفانا بناء عشوائي".. مدبولي: "لو محتاجين نبني مليون وحدة هنعمل كدة"

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب– أسامة علي:


قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهي رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء وحدات إسكان اجتماعي لكل المستويات والفئات.

وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة قادرة على إنشاء أكبر حجم من الإسكان لكل المستويات والفئات بتوجيهات من الرئيس، مضيفًا: "لو محتاجين نبني مليون وحدة هنبني مليون وحدة".

وأضاف رئيس الوزراء، أن الهدف هو البناء بطريقة مخططة سليمة، أن يكون العمران مكتمل الخدمات (ملاعب – مستشفيات – مدارس – طرق).

ووجّه مدبولي، رسالة للمواطنين، قائلًا: "كفانا بناء عشوائي غير مخطط وغير منظم، لأنه كلف الدولة كثيرًا، وأضاع أراضي زراعية هائلة، وشكل عمران لا يليق بمصر".​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء السيسي إسكان اجتماعي

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