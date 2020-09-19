"الإجمالي وصل إلى 54 ألف".. المتحف الكبير يستقبل 2000 قطعة أثرية جديدة

(مصراوي)

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، 2000 قطعة أثرية مختلفة الأحجام، قادمة من المتحف المصري بالتحرير، والمخزن المتحفي بتل اليهودية ومنطقة آثار الهرم، ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، في بيان صحفي، أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة، بلغ عدد القطع التي نقلت إلى المتحف الكبير حتى الآن، 54 ألف قطعة أثرية.

وأضاف: "من أهم القطع التي تم استقبالها اليوم، عمودين من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني، يبلغ ارتفاع كل منهما 6 أمتار ويزن كل عمود 13 طنًا، حيث سيتم وضعهما على الدرج العظيم، ليكون بذلك آخر العناصر المعمارية الضخمة التي سيتم وضعها على الدرج".

وأشار الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن تلك القطع تضم 54 قطعة أثرية من مجموعة الملك توت عنخ آمون، تحتوى مجوعة من الحلي والقلائد الذهبية، وتمثال من الخشب المذهب، يصور الملك توت عنخ آمون على ظهر فهد، ويظهر الملك واقفًا، وساقه اليسرى تتقدم يمناه على قاعدة مستطيلة الشكل، مثبتة على ظهر الفهد، ويمسك الملك في إحدى يديه بعصا، وفي الأخرى يمسك بمذبة، ويرتدي الملك التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى جبينه الصل المقدس وعقد عريض يغطي صدره وكتفيه، وينتهي بصف من حبات الخرز".

بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر الدولة القديمة حتى عصر الدولة الحديثة، أهمها تمثال مزدوج لكاتب معبد أتون في تل العمارنة للمدعو مري- رع والذي تغير اسمه بعد ذلك إلى مري آتون، ويحتوي التمثال على العديد من الدعوات والألقاب موجودة على لوح الظهر بتفاصيل ملونة بالأزرق، عثرت عليه البعثة الهولندية الإنجليزية من عدة سنوات في سقارة يتميزان بتقنية فنية عالية من حيث الملامح والملابس والتفاصيل الممتازة، لباروكات الشعر المستعار وصدريات الزينة والملابس ذات الثنايات (البليسية)".

وأخيرًا مجموعة مميزة من المخزن المتحفي بتل اليهودية، عبارة عن أواني فخارية وعملات فضية ومجموعة من التماثيل المعدنية.

وأوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن عملية استلام ونقل الآثار تسير طبقًا للجدول الزمني المحدد، وطبقًا لسيناريو العرض الخاص بالمتحف، الذي من المقرر افتتاحه العام المقبل، مضيفًا أنه تم نقل أيضًا 47 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية بالهرم، ليصبح بذلك إجمالي عدد القطع التي تم نقلها للمتحف الكبير 1053 قطعة خشبية.

لافتًا إلى أنه تم عمل تقرير لكل قطعة منفصلة على حدى، لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين من المتحف المصري الكبير بأعمال التوثيق والترميم لجميع القطع، وأن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقًا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار.

وأضاف زيدان أن القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون، أدخلت إلى معمل ترميم الأخشاب ومعمل ترميم الآثار غير العضوية، حيث ستخضع إلى أعمال الترميم والصيانة من قبل فريق عمل متخصص من مرممين مركز الترميم، لكي تكون جاهزة للعرض عند افتتاح المتحف.​