لضمان أكبر تغطية قبل موسم الشتاء.. "الزراعة" تطلق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، إنه تم إطلاق الحملة القومية المكثفة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في محافظات الجمهورية كافة.



وأشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة للوصول إلى رؤوس الحيوانات وضمان أكبر تغطية ممكنة بالتحصين قبل قدوم موسم الشتاء، وسرعة الانتهاء من الحملة تحسبًا لظهور موجة ثانية من وباء فيروس كورونا.



وأكدت الوزارة عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الطب البيطري بـ27 محافظة برئاسة د.عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور د.محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي؛ لمناقشة آخر استعدادات الحملة، وتأكيد توافر كل المهمات والأدوات اللازمة لإتمام عملية التحصين بما يُحقق النتائج المرجوة من الحملة وتغطية ما لا يقل عن 80% من تعداد الحيوانات، وكذا متابعة ما تم من أعمال في اليوم الأول للحملة وتذليل العقبات أمام لجان التحصين.



ونوه الدكتور عبد الحكيم محمود بأهمية ترقيم وتسجيل كل الحيوانات غير المرقمة وتدوين بيانات التحصين في بطاقة تسجيل الحيوان قبل تسليمها إلى المربي، وأن يتم العمل بالحملة 6 أيام أسبوعيًّا من أول ضوء وحتى آخر ضوء بلجان ثابتة ومُتحركة من بيت إلى بيت، وكذا رصد أية حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية أثناء الحملة والإبلاغ الفوري للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحتواء هذه البؤر.



وشدد محمود على التنبيه على مديري المديريات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بكل مديرية؛ لمتابعة عمل الحملة والتنسيق بين اللجان القائمة بالتحصين، لتوفير كل المستلزمات والأدوات والسيارات والوقود ومعدات الحماية الشخصية للأطباء والعاملين وتلقي الاستفسارات وتذليل العقبات التي تطرأ أثناء الحملة.



وتناشد وزارة الزراعة المربين التعاون مع مديريات الطب البيطري والمبادرة بتقديم حيواناتهم للتحصين ضد المرض.