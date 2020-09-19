100 يوم غيبوبة.. الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة محمد فريد خميس

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور حامد عبدالله حامد، الصديق المقرب لرجل الأعمال محمد فريد خميس، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل.

وتوفي منذ قليل، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عبدالله لـ"مصراوي"، إن الراحل محمد فريد خميس، دخل في غيبوبة أفقدته الوعي، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، نقل على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الصديق المقرب لفريد خميس، أن رجل الأعمال خضع لعدة عمليات جراحية دقيقة، في الولايات المتحدة الأمريكية، بإحدى المستشفيات الكبرى بولاية أتلانتا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة "ديسك الرقبة"، ولكنه ظل فاقدا للوعي داخل المستشفى، ومعه أبناءه.

وأضاف الصديق المقرب لرجل الأعمال، أن الراحل ظل أكثر من 3 أشهر في المستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، فاقدا للوعي، حتى فارق الحياة منذ ساعتين.

ولفت عبد الله إلى أنه يجرى التواصل مع السفير المصري بأمريكا لمتابعة نقل الجثمان والعودة إلى مطار القاهرة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يعود على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي.

ويمتلك رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، العديد من الشركات، أبرزها مجموعة النساجون الشرقيون، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.