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الدولة قادرة على "رقمنة " جميع مؤسساتها.. برلماني يشيد بالتحول الرقمي بقطاعَي التعليم والصحة

04:22 م السبت 19 سبتمبر 2020
الدولة قادرة على "رقمنة " جميع مؤسساتها.. برلماني يشيد بالتحول الرقمي بقطاعَي التعليم والصحة

برلماني يشيد بالتحول الرقمي بقطاعَي التعليم والصح

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنه يثق تمامًا في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفة خاصة، على تحقيق النجاح في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف التحول الرقمي.

وأكد إسماعيل، في بيان له اليوم السبت، أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي حققتها مصر في جميع أنحاء البلاد، تؤكد قدرتها على "رقمنة " جميع مؤسساتها والخدمات الجماهيرية التي تقدمها للمواطنين.

وأشار البرلماني إلى أن الحكومة أحسنت صنعًا عندما بدأت بلمف التحول الرقمي داخل أهم قطاعَين في مصر؛ وهما التعليم والصحة، مشيدًا ببروتوكول التعاون الخاص بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي جاء في إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمي ودعم كل قطاعات الدولة وتهيئتها للتحول الرقمي، والتركيز على الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة لضبط وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال العديد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى الدولة؛ بما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصحة والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وبناء القدرات المؤسسية اللازمة.

ووجه النائب محمد إسماعيل التحية إلى القطاع المصرفي المصري؛ بداية من البنك المركزي المصري ومرورًا بجميع البنوك المصرية الوطنية بصفة عامة والبنك الأهلي المصري.

وطالب إسماعيل جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الهيئات والأجهزة الحكومية ورؤساء الشركات بجميع أنواعها، بإعطاء أكبر اهتمام لملف تطبيق التحول الرقمي بكل مؤسسات الدولة.

رقمنة الدولة التحول الرقمي محمد اسماعيل

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