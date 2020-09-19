من أكبر حدائق العالم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية



كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوهما، اليوم السبت، مشروع الحديقة المركزية التي تُقام على مساحة ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يخطط لأن تضم عددًا من المشروعات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تخدم سكان العاصمة وزوارها.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع، من وزير الإسكان، الذي أشار إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان؛ مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



وأوضح الجزار أن هذا المشروع يعمل به نحو 2.3 ألف من العمالة المباشرة، مشيرًا إلى أن الحدائق المركزية "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية وطابعًا بصريًّا وعمرانيًّا مميزًا؛ فالقطاع الأول "CP01"، بمساحة 375 فدانًا.



وتابع وزير الإسكان: هذا القطاع يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (الحديقة الإسلامية– الحديقة المُغطاة– النادي الاجتماعي– المنتجع الصحي المتكامل– البحيرات والمطعم)، والقطاع الثاني "CP02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًّا للأنشطة الثقافية والترفيهية.



واستطرد الجزار: يضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (حديقة الأعمال الفنية– الحديقة التراثية– منطقة الألعاب الترفيهية– ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح)، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث " CP03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء نحو 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (حديقة تعليمية للأطفال– مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة– الساحة المركزية ومنطقة المطاعم– النادي الرياضي الترفيهي)، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.



وكلف رئيس الوزراء بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة لانتهاء كل جزء، حتى إتمام المشروع بالكامل، والانتهاء منه على الصورة الحضارية المنشودة، باعتباره سيمثل متنزهًا للمصريين جميعًا.