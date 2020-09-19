بشكل فردي.. كيف تتصالح على "شقتك" المخالفة؟ شروط وخطوات

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كتب- محمد نصار:

أتاحت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية التصالح الجزئي على العقارات المخالفة بالنسبة لأصحاب الوحدات السكنية، وذلك حال رفض مالك العقار التصالح وتوفيق أوضاعه وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.

يقول العميد ماجد أحمد، رئيس حي الموسكي، إنه يجوز قبول طلبات التصالح الجزئي من المواطنين الراغبين في التصالح على الوحدات السكنية المخالفة الخاصة بهم حال تعذر تقدم صاحب العقار المخالف بطلب التصالح.

وأضاف أحمد، لمصراوي، إنه ينطبق على هذا الطلب الفردي للتصالح كل الشروط التي تنطبق على التصالح عن عقار كامل دفعة واحدة، من حيث الشروط والرسوم وخطوات التصالح.

وأوضح اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، أن التصالح الجزئي في مخالفات البناء يتم قبوله كطلبات تصالح لكن مصير هذا الطلب أو البت فيه كغيره من الطلبات الأخرى لن يتم إلا عقب قفل باب تقديم الطلبات وبدء عمل لجان البت في الطلبات والمنصوص عليها في القانون والتي ستحدد قبول الطلب أو رفضه.

وأشار هاشم، لمصراوي، إلى أن التصالح يكون من خلال صورة البطاقة الشخصية وسند الملكية للوحدة المخالفة وإيصالات غاز أو كهرباء أو مياه، لافتا إلى انه يتم قبول أقل عدد من الأوراق من المواطنين تيسيرا عليهم وتشجيعا لهم للتقدم بطلبات التصالح.

وشدد رئيس حي عين شمس، على أنه في البداية يجب أن يسدد المواطن الراغب في التصالح رسوم طلب التصالح والمعلنة وفق المساحة المراد التصالح عليها وكذلك نسبة 25% رسوم جدية التصالح من إجمالي القيمة التقديرية للمخالفة الخاصة به.

وحول تقرير السلامة الإنشائية المنصوص عليه في القانون، لفت رئيس الحي، إلى أن في المرحلة الحالية الخاصة بتقديم طلبات التصالح لا يشترط تقديم التقرير وتم منح مهلة شهرين عقب غلق الباب في 30 سبتمبر الجاري لاستكمال المستندات المطلوبة بما فيها التقرير الهندسي.

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