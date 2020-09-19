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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مواقع الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات

02:23 م السبت 19 سبتمبر 2020
مسئولو "الإسكان" يتفقدون مواقع الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات

المهندس صلاح حسن

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، يرافقهما مسؤولو صندوق الإسكان الاجتماعى وجهاز المدينة والمشروعات.

كما تفقد حسن، ومرافقوه، خلال الجولة، مشروع الاسكان الاجتماعى بأحياء (النور - الفردوس - الزيتون)، لمتابعة سير الأعمال وجودة التشطيب الداخلى للوحدات وأعمال التشجير، وتنسيق المواقع للعمارات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، سرعة الانتهاء من أعمال التشطيب والالتزام بجداول التسليم، وتجهيز الوحدات للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى في أقرب وقت.

وأضاف حسن، أن الجولة، تأتي في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات الإسكان الإجتماعى فى انحاء الجمهورية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وأكد منيع، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى متابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولا سيما جودة تشطيب الوحدات، وأعمال المرافق التي تنفذ بالمشروعات.

صلاح حسن مواقع الإسكان الاجتماعي مدينة السادات دعم التمويل العقاري

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