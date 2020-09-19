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من أعلى برج بأفريقيا.. مستشار رئيس الوزراء: وصلنا للدور الـ45 وتجاوزنا برج القاهرة

02:21 م السبت 19 سبتمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مقطع فيديو للبرج الأيقوني بالمنطقة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، وصلنا للدور الـ45 وبقينا أعلى من برج القاهرة، ولسه فاضل أبراج تانيه كتير".

ويُعد البرج الأيقوني واحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، وسوف يصبح البرج فريدًا من نوعه من حيث الارتفاع والتصميم والتنفيذ على المستويين المصري والأفريقي.

وبدأ العمل رسميًا في حفر أرض مشروع البرج في يوم 2 مايو 2018، أما أعمال البناء والتشييد الفعلية فقد بدأت في يوم 25 فبراير عام 2019.

هاني يونس مستشار رئيس الوزراء برج القاهرة أعلى برج بأفريقيا

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