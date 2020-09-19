أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

"الطيران المدني": تخفيضات 50‎% لشركات الطيران بـ3 محافظات مقابل الهبوط والانتظار

12:48 م السبت 19 سبتمبر 2020
"الطيران المدني": تخفيضات 50‎% لشركات الطيران بـ3 محافظات مقابل الهبوط والانتظار

الطيار محمد منار عنبه

كتب- محمد عبيد:

قرر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، منح شركات الطيران العاملة بمطارات (البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح)، تخفيض قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، كما قرر منح تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات الثلاث.

جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، الذي أشارت خلاله إلى أن تطبيق هذا القرار بدأ منذ أبريل الماضي، ومقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وكان وزير الطيران المدني قرر منح شركات الطيران العاملة بالمطارات السياحية تخفيضًا على رسوم الهبوط والإيواء، وذلك بعد عقد اجتماع تنسيقي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني؛ لدراسة إمكانية توفير كل التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، التي تأثرت كغيرها من بلدان العالم بأزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا.

محمد منار عنبة شركات الطيران تخفيضات

الخبر التالى:

مدبولي: نقل الوزارات إلى ​الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية العام المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30063255

    عدد المصابين

  • 21819114

    عدد المتعافين

  • 945542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تتراجع.. والجرام ينخفض 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا