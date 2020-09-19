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ليستفيد كل أولياء الأمور.. برلماني يطالب بتعميم معارض "أهلًا مدارس" بجميع المحافظات

12:47 م السبت 19 سبتمبر 2020
ليستفيد كل أولياء الأمور.. برلماني يطالب بتعميم معارض "أهلًا مدارس" بجميع المحافظات

جون طلعت

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتعميم معارض "أهلًا مدارس" بكل محافظات الجمهورية، حتى يتمكن جميع أولياء الأمور من الاستفادة من هذه المعارض والتي تقدم أسعارًا مخفضة للأدوات المدرسية.

وأكد طلعت، في بيان صحفي له اليوم السبت، أن معارض "أهلًا مدارس" تشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي، وأحيانًا ينتقل البعض من محافظة إلى أخرى؛ من أجل الاستفادة من الأسعار المقدمة، متابعًا: على وزارة التموين إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين.

ولفت البرلماني إلى أن المعرض حقَّق نجاحًا في السنوات الماضية؛ لذا فإن تعميمه أصبح ضرورة، خصوصًا أن أولياء الأمور ينتظرونه كل عام، مؤكدًا أن انتشاره في جميع المحافظات إلى جانب أنه يساعد الأهالي إنه أيضًا فرصة للباعة وزيادة حركة البيع.

على جانب آخر، دعا عضو مجلس النواب إلى أهمية مراعاة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء فترة عمل المعارض؛ حرصًا على عدم انتشار العدوى، لا سيما أن هذه المعارض تشهد إقبالًا وزحامًا شديدًا.

جون طلعت معارض أهلًا مدارس مجلس النواب

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