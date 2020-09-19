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بتخفيضات ٣٠% لمدة أسبوع.. انطلاق معرض "أهلًا مدارس" للجمهور الاثنين

11:51 ص السبت 19 سبتمبر 2020
بتخفيضات ٣٠% لمدة أسبوع.. انطلاق معرض "أهلًا مدارس" للجمهور الاثنين

معرض أهلًا مدارس - ارشيفية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلًا مدارس" لمستلزمات المدارس سيتم افتتاحه رسميًّا، اليوم السبت، على أن يتم فتح بابه للجمهور الاثنين ولمدة أسبوع.

وأضاف كمال أن الوزارة تنظم المعرض للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، وأن هذا العام شهد تنسيقًا كاملًا مع وزارة الصحة بشأن تداعيات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل هذه المعارض سواء بدخول المواطنين وأولياء الأمور بالكمامات وتوفير المعقمات داخل المعارض والتخلص من أي مخلفات أو نفايات بالتنسيق مع مديرية الصحة داخل المحافظات المعنية.

ونوه كمال، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، بأن الوزارة تنظم هذا العام 40 معرضًا سواء أكان متحركًا أم ثابتًا على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 19 معرضًا ثابتًا و21 معرضًا متنقلًا في 12 محافظة، حيث يبلغ عدد المشاركين هذا العام في المعارض 175 شركة، وستكون عبارة عن 4 معارض رئيسية تحتوي على كل المستلزمات الرئيسية وكل الأدوات المكتبية وكل ما يخص التعليم الإلكتروني وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس، حيث سيتم توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

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