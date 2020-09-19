أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

"من الأطباء إلى الأطباء".. فتح حساب بنكي للتبرع لضحايا كورونا

11:42 ص السبت 19 سبتمبر 2020
"من الأطباء إلى الأطباء".. فتح حساب بنكي للتبرع لضحايا كورونا

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، السبت، تخصيص حساب خاص جديد ببنك مصر لتسهيل تبرع الأطباء لزملائهم عبر فروعه المنتشرة في ربوع الجمهورية، على أن يكون الحساب لصالح ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تضامناً مع أسر شهداء ومصابي كورونا، وبناء على مطالبات عديدة من الأطباء الذين يرغبون فى المساهمة والتكافل مع زملائهم فى مواجهة هذه الظروف الصعبة.

ولفتت إلى أن هذا التضامن والتبرع من الأطباء لزملائهم الأطباء ليس بديلاً عن المطالبة بحقوق الأطباء ولكن مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم.

وحساب التبرع هو: بنك مصر فرع الحسين (141/240/165664)، بالإضافة للحساب المفتوح ببنك القاهرة فرع عدلي (43190-50102-0030).

وقالت نقابة الأطباء إن عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 169 شهيدا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

نقابة الاطباء التبرع لضحايا كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس آخر 3 أيام في الصيف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30063255

    عدد المصابين

  • 21819114

    عدد المتعافين

  • 945542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تتراجع.. والجرام ينخفض 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا