"من الأطباء إلى الأطباء".. فتح حساب بنكي للتبرع لضحايا كورونا
كتب - أحمد جمعة:
أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، السبت، تخصيص حساب خاص جديد ببنك مصر لتسهيل تبرع الأطباء لزملائهم عبر فروعه المنتشرة في ربوع الجمهورية، على أن يكون الحساب لصالح ضحايا فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تضامناً مع أسر شهداء ومصابي كورونا، وبناء على مطالبات عديدة من الأطباء الذين يرغبون فى المساهمة والتكافل مع زملائهم فى مواجهة هذه الظروف الصعبة.
ولفتت إلى أن هذا التضامن والتبرع من الأطباء لزملائهم الأطباء ليس بديلاً عن المطالبة بحقوق الأطباء ولكن مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم.
وحساب التبرع هو: بنك مصر فرع الحسين (141/240/165664)، بالإضافة للحساب المفتوح ببنك القاهرة فرع عدلي (43190-50102-0030).
وقالت نقابة الأطباء إن عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 169 شهيدا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.
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