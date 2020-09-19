بـ 170 جنيهًا.. تعرف على الأماكن المتاحة للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توفير اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى، اليوم السبت.
وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بالشركة، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (Influvac) تم توفيره في مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة، وجميع مراكز التطعيمات اعتباراً من أمس الجمعة.
وأوضح لمصراوي، أن سعر الجرعة 170 جنيهًا غير شامل خدمة التطعيم ذاتها، لافتًا إلى أن اللقاح المتوفر حاليا لقاح رباعي أي يشمل ٤ سلالات من فيروس الأنفلونزا هو مختلف عن لقاح الأنفلونزا الثلاثي الذي تم توفيره العام الماضي ويشمل ٣ سلالات من الفيروس فقط.
وينشر مصراوي عناوين وأرقام التواصل لمراكز التطعيمات التابعة لفاكسيرا على مستوى الجمهورية:
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