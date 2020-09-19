"التموين": صرف 64% من مقررات شهر سبتمبر.. وطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

قالت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 64% من مقررات شهر سبتمبر الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.



كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا، اليوم السبت، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أشار إلى أن شركتَي الجملة العامة والمصرية تقومان بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.