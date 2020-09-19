تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية".. "الري" تستعد لأسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم استعراض مسودة برنامج فعاليات الأسبوع وما يحتويه من جلسات وحلقات نقاش علمية، فضلًا عن الاجتماعات رفيعة المستوى وفاعليات الأحداث التي ستُقام على هامش المؤتمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في نسخته الثالثة تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، حيث سيُعقد المؤتمر خلال الفترة 18- 22 أكتوبر 2020؛ لمتابعة كل الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة الخاصة بالمؤتمر، لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة وجودة عالية تنافس النجاح الذي حققه المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية.

وأوضح البيان أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية وجميع الجوانب التنظيمية الخاصة بترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التي قامت على ضفاف النيل.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية، أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي مختلفاً فى تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة؛ حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد؛ بما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا خلال فعاليات حفل افتتاح أسبوع القاهرة المياه 2020.

وأوضح عبد العاطي أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، تهدف إلى تسليط الضوء على عدة محاور؛ منها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الفاعليات سيتضمن عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية ينظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية، ومائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه)، ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصين بالمياه.

وكذلك ثلاث مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن التفاعل على الموقع الرسمي للمؤتمر تخطى المئة ألف زائر؛ ما يؤكد النجاح الذي حققه المؤتمر على المستوى الإقليمي والدولي خلال نسختيه الأولى والثانية 2018 و2019؛ حيث حضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك، وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية وحاضر فيها أكثر من 40 عالمًا وخبيرًا في مجال المياه، وشاركت نحو 30 شركة وجهة في المعرض المقام على هامش كل منهما. وقد حظي الأسبوع برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.