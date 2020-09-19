وزيرة الثقافة: مبادرة "المؤلف مصري" إحدى لبنات خلق أجيال جديدة من المسرحيين

اليوم.. 200 فنان تشكيلي من 14 دولة عربية يشاركون في افتتاح مهرجان "ضي"

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عرضين مسرحيين ضمن أعمال ملتقى المبادرة المسرحية المؤلف مصرى التي تنفذها فرقة الإسكندرية، هما "ذهب الليل" و"جوازة ست نجوم"، كما افتتحت معرضا فوتوغرافيا عن فن السينوغرافيا يضم مجموعة تصميمات لنخبة من الفنانين السكندريين منها بعض تصميمات ومقتنيات الراحل الدكتور حسين جمعة وذلك بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

وقالت وزيرة الثقافة، إن اهتمام الثقافة بتطوير الحركة الفنية المسرحية يأتى إيمانا بدور المسرح في تجسيد شخصية المجتمع والارتقاء به.

وأضافت: خلق أجيال جديدة من المسرحيين يهدف إلى إعادة الازدهار لأبو الفنون، مؤكدة أن منهجية مبادرة "المؤلف مصري" ترتكز إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها من قبل وتعمل موضوعاتها على دفع كافة أطياف المجتمع تجاه التمسك بالقيم النبيلة وترسيخ الهوية الوطنية.

وأشادت بفكرتي العرضين وأداء أبطالهما المميز كما أثنت على الحضور الجماهيرى والتزام الجميع بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى إن عرض "ذهب الليل" من تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، ويتناول قصة حياة الفنان محمد فوزي ويلقى الضوء على أهم محطات مشواره الفنى والشخصيات التى التقى بها وتعاون معها فى أعماله الخالدة فى الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وبطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي”، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، مخرج منفذ إبراهيم أحمد.

أما عرض جوازة ست نجوم تأليف وإخراج أحمد مصطفى، ويدور فى قالب كوميدى مصورا عددا من المواقف الضاحكة بين شاب وفتاة وأسرتيهما في ليلة زفافهما وتنتهى باتخاذهما قرار الاستقلال بحياتهما وبطولة رضا إدريس، رشاد رشدي، محمد فاروق وشريهان شاذلي .

جدير بالذكر أن مبادرة المؤلف مصرى تستهدف إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة، يتم تقديمها وتصويرها بتقنية الفيديو بشكل احترافي وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة، وذلك خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري وهى "البيت" تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت، "خارج المجموع" تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد، "ذهب الليل" تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، حكايات الصياد وأمير البحار تأليف وإخراج إيهاب مبروك، صورة وبطل تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع، فرحة ما تمت تأليف وإخراج أحمد جابر، جوازة ست نجوم تأليف وإخراج أحمد مصطفى، جنون عادي جداً تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبد الرازق، سيبوني لوحدي تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني، عد تنازلي تأليف وإخراج أشرف علي.​