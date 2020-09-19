استعدادا للعام الدراسي.. التعليم: جاري تحديث التابلت للصفين الثاني والثالث الثانوي

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري عملية تحديث لتابلت طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن التحديث يأتي استعدادا للعام الدراسي الجديد، وإتاحة اكبر وقت للدخول ومتابعة مواقع الوزارة الخاصة بمناهج التعليم الدراسية.

وأوضح المصدر، أنه بعد إجراء التحديثات الجديدة الخاصة بالتابلت، سيتم إزالة أغلب التطبيقات وحذف مواقع التواصل الإجتماعي والفيسبوك ويوتيوب.