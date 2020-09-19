مجلس كنائس الشرق الأوسط ينتخب ميشيل عبس أمينًا عامًا

كتب- مصراوي:

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اليوم الجمعة، بعد تعذر انعقاد الجمعية العامة الثانية عشر بسبب جائحة كورونا، بالمقر البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للموارنة في ضيافة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى بطريرك الموارنة.

وبينما اجتمعت الكنائس المصرية، الأعضاء في المجلس في المقر البابوي، بدعوة من قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صاحبا النيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا توماس أسقف القوصية ومير وجرجس صالح أعضاء اللجنة التنفيذية.

ووجه قداسة البابا تواضروس، كلمة تحية لأعضاء اللجنة التنفيذية معربًا عن مشاركته القلبية للبنان فى الأحداث المؤلمة التى مرت بها.

كما وجه الشكر للأمينة العامة ثريا بشعلاني المنتهية ولايتها، متمنيًا للأمين العام الجديد الاستمرار فى تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، وأسفر الاجتماع عن اختيار الدكتور ميشيل عبس أمينًا عامًا للمجلس.