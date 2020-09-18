أنا في خدمة بلدي أهالي دائرتي.. أبوالعينين ينفي شائعة استقالته من "مستقبل وطن"
كتب- مصراوي:
نفى النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشؤون البرلمانية، ما تردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالته من حزب مستقبل وطن، مستنكرًا تداول أخبار كاذبة في هذا الشأن لا تمت للحقيقة بصلة واصفا إياها بـ "الشائعة".
وقال النائب محمد أبو العينين، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يمارس عمله من واقع منصبه الحزبي كنائب لرئيس حزب مستقبل وطن في تلك الفترة الهامة قبيل خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب 2020، مطالبا بتحري الدقة فيما يُنشر أو يتم تداوله.
وأكد أبو العينين أنه لن يتخلى عن خدمة بلده وأهل دائرته بالجيزة الذين منحوه الثقة على مدار تاريخه البرلماني، ولن يحيد عن خدمتهم أو يتخلف عن الوقوف إلى جانبهم دائما كما اعتادوا منه تقديرا لأهل الجيزة ومواقفهم النبيلة.
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