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وزارة الآثار: مصر تسترد قطعة أثرية من ألمانيا

11:25 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
وزارة الآثار: مصر تسترد قطعة أثرية من ألمانيا

الدكتور خالد العناني

القاهرة- (أ ش أ):
تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، من ميجيل برجر وزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا قطعة من 5 قطع أثرية صغيرة قامت الحكومة الألمانية بضبطها لإعادتها الى بلدها الأم مصر.

وأشارت وزارة السياحة والآثار - في بيان- إلى أن ذلك جاء على هامش اللقاء الذي عقده الدكتور خالد العناني مع الوزير الألماني ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات الرسمية التي يعقدها مع الجانب الألماني خلال زيارته الحالية القصيرة للعاصمة الألمانية برلين لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح البيان، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قام بتسليم القطعة الأثرية إلى السفارة المصرية في ألمانيا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لعودتها إلى مصر.

ووجه "العناني"، الشكر لوزير الدولة للشئون الخارجية على التعديلات التشريعية بالقانون الألماني لحماية الممتلكات الثقافية الأجنبية وتوفير حماية أكبر لآثار الدول ووقف الاتجار غير الشرعي فيها داخل ألمانيا، والتي من شأنها تعمل على مساعدة البلاد لاستعادة آثارها المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية.

خالد العناني وزارة السياحة ألمانيا قطعة أثرية

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