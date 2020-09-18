رغم تأثير "كورونا".. الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 4.15 مليون طن

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن إجمالي الصادرات الزراعية بلغت 4 ملايين و150ألف طن، مشيرًا إلى مضاعفة الصادرات الزراعية للمحاصيل على رأسها المحاصيل الصيفية.

وأضاف "العطار"، لمصراوي، أنه بالرغم من تأثير فيروس كورونا على التصدير، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية تسير بشكل جيد و بمعدلات غير مسبوقة من المحاصيل على رأسها العنب والفراولة والرمان.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن تلك المحاصيل ارتفعت بنسبة كبيرة تراوحت بين 20% إلى 30%، مضيفًا أن الوزارة تسعى لزيادة الصادرات؛ لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

يذكر، أن الوزارة سجلت زيادة في الصادرات بلغت 150 ألف طن خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري. ​