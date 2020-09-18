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"الزراعة": إصدار 11750 رخصة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

09:43 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
"الزراعة": إصدار 11750 رخصة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

الدكتور طارق سليمان

كتب-أحمد مسعد:
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، إلا أن القطاع أصدر حوالي 11750 ترخيص تشغيل خلال تسعة أشهر منهم 335 رخصة خلال الفترة من 10/9 - 16/9 لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وأوضح "سليمان"، في بيان اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضى مما يدل على ريادتنا فى صناعة الأعلاف وعلى تحقيق أفضل معدلات تصنيع لمخاليط الأعلاف طبقاً للمواصفات القياسية وخاصة بوجود مركز إقليمى للأغذية والأعلاف مرجعى معتمد دولياً يتم من خلاله فحص الأعلاف المصدرة للخارج.

وأضاف، أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم تطبيق كافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات مما يعمل على رفع كفاءة العنابر والحظائر وتحسين معدلات أداء الدواجن أو الحيوانات بداخلها.

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أن القطاع يتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية من اجل تسهيل اجراءات التراخيص على المواطنين ويأتي ذلك في ​

طارق سليمان قطاع تنمية الثروة الحيوانية مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة فيروس كورونا

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