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بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مسرح الليسيه بالإسكندرية

09:28 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
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كتب- مصراوي:
تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة التي تم الانتهاء منها بمسرح الليسيه بالإسكندرية تمهيدًا لإعادة تشغيله خلال شهر أكتوبر المقبل وانضمامه إلى منظومة البنية الثقافية في مصر بعد توقف استمر 3 سنوات.

وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تطوير المنشآت والمواقع المتوقفة عن العمل في مختلف ربوع مصر تمهيدا لإعادتها للحياة، مؤكدة أهمية القوى الناعمة كأحد أسلحة تنمية الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومجابهة التعصب.

وأشارت إلى أهمية الثقافة والفنون فى السمو بالوجدان الجمعي خاصة فن المسرح لتاثيره المباشر في تشكيل وبناء الشخصية وقدرته الفائقة على تعزيز قيم المواطنة وخلق أجيال جديدة مدركة حجم التحديات التى تواجه الوطن.

يذكر أن مسرح ليسيه أحد أعرق المسارح الموجودة بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية داخل مدرسة الليسيه التى أنشأتها البعثة الفرنسية عام 1909 وتم تأميمها عام 1961، ويعد من أهم المسارح التراثية التى شهدت العديد من العروض الهامة فى تاريخ فن المسرح، وتم إغلاقه عام 2017 لإعادة التأهيل، ويقع على مساحة 1050 متر مربع ويتكون من دور أرضي يضم بهو المدخل ملحق به أماكن خدمات للجمهور وغرف إدارية وقاعة مسرح تتسع ل 550 مشاهد إلى جانب غرف للفنانين.​

إيناس عبدالدايم مسرح الليسيه وزارة الثقافة الإسكندرية

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