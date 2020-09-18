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أبوشقة أصدر بيانا دون علم الهيئة.. عليا الوفد: اجتماع الغد قائم ولا صحة لإلغاؤه

08:44 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
أبوشقة أصدر بيانا دون علم الهيئة.. عليا الوفد: اجتماع الغد قائم ولا صحة لإلغاؤه

المستشار بهاء الدين أبوشقة

مصراوي

أصدر أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانا منذ قليل أكدوا خلاله أنهم في انعقاد دائم، وأن اجتماع الغد سينعقد في موعده الساعة ٤ عصرا.

وأكد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، على الإخوة الوفديين الذين انتخبوا الهيئة العليا للحزب كممثلين لإرادتهم أنهم لن يحيدوا عن دورهم، ولن ينحازوا إلا لصالح الوفد ولإرادة الوفديين.

وأكدوا أن البيان الصادر عن المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس حزب الوفد، اليوم، بإلغاء اجتماع الغد صدر بدون علم الهيئة العليا كسائر بيانات الأيام القليلة الماضية، معلنين عدم موافقتهم عليه.

وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا قبل البيان الصادر عن الهيئة العليا بدقائق، بإلغاء اجتماع الهيئة العليا المزمع عقده غدًا السبت، ودعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر لانتخاب رئيس للحزب طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة.

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