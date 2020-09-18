غدا.. مصر للطيران تسير 46 رحلة دولية تقل 5300 راكب

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا السبت، رحلات إلى 46 وجهة دولية لنقل ما يقرب من 5300 راكبا وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد) ، و٣ رحلات جوية إلى (دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة)، ورحلتين جويتين إلى كل من (أبوظبي، اسطنبول)، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة جوية إلى كل من (أسوان، الأقصر)، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٣٠٠ راكبا.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .