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حدث في 8 ساعات| تخفيضات جديدة في أسعار التصالح على مخالفات البناء.. والحكومة تنفي 10 شائعات

07:01 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| تخفيضات جديدة في أسعار التصالح على مخالفات البناء.. والحكومة تنفي 10 شائعات

حدث في 8 ساعات

كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إعلان الحكومة تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، وإعلان وزارة التنمية المحلية عن تخفيضات جديدة في أسعار التصالح في مخالفات البناء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي محمود شعراوي أسعار التصالح في مخالفات البناء

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