مزارع نموذجية.. الزراعة: مشروع قانون لتدشين هيئة لتطوير منظومة الحجر

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة تقدمت بمشروع قرار يفيد بإنشاء هيئة للحجر الزراعي ذات ميزانية مستقلة تخضع لإشراف الوزارة، وهو معروض حاليا على مجلس الوزراء وينتظر إقراره ليدخل حيز التنفيذ.

وقال "العطار"، في تصريح خاص لمصراوي، الجمعة، إن تلك الخطوة تأتي في إطار تطوير عمل منظومة الحجر الزراعي لتتماشى مع حجم الصادرات الزراعية المتزايد، مشيراً إلى أن الهيئة المزمع إنشاؤها ستطبق منظومة تكويد جديدة تتمثل في إصدار كتيب واسطوانة مدمجة يتم تقديمها للمزارع الذي ينوي تصدير محصول محدد لدولة ما، مدون به كافة القواعد الإرشادية للمحصول و الاشتراطات الحجرية للدولة المفترض تصدير هذه المحصول إليها.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن القانون تم التقدم به منذ عام تقريباً ويلقى دعم كامل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لما له من مردود إيجابي على الصادرات الزراعية ومضاعفتها للرقم الحالي، وتوفير كافة الإمكانيات الخاصة بمراقبة المزرعة بداية من الزراعة حتى التصدير، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة التي ترفع مساحة المزرعة وحجم الإنتاج.

وتابع رئيس الحجر الزراعي، أن المزرعة التي سيتم إنشاؤها ستلتزم بكافة الإرشادات الزراعية السليمة، من زراعة ومكافحة وموعد حصاد بالتنسيق مع أجهز الوزارة المختلفة، مؤكداً أن فرص التلاعب بالمحصول الذي سيتم تصديره سوف تكون ضعيفة للغاية.

وأشار العطار، إلي أن تطبيق هذه المنظومة سيستغرق بعض الوقت، بعد اعتماد القرار وعرضه علي مجلس النواب القادم، مضيفاً أن تطبيقه لن يكون قبل منتصف 2021.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة أعلنت تصدير ما يقرب من 4 مليون طن، محاصيل وفاكهة علي كافة دول العالم، بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ما يقرب من عام، بينما سجلت مصر المركز الأول في صادرات الموالح .