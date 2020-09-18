تأجيل الدراسة وفرض ضرائب على المواطنين.. الحكومة ترد على 10 شائعات

كتب - أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها تأجيل الدراسة تحسبا للموجة الثانية من كورونا، زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في التعديلات الجديدة للقانون، نفاد السلع التموينية قبل صرف مقررات سبتمبر، بيع مقرات الوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 10 شائعات هذا الأسبوع:

تأجيل "بدء الدراسة" تحسباً للموجة الثانية لكورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل "بدء الدراسة" تحسباً للموجة الثانية لكورونا

زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في التعديلات الجديدة للقانون

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في التعديلات الجديدة للقانون

تخفيض رواتب موظفي الدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، لا أساس له من الصحة.

واكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية.

وشدد على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

لمزيد من التفاصيل: تزيد سنويا.. الحكومة تنفي تخفيض رواتب موظفي الدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية

بيع مقرات الوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

لمزيد من التفاصيل: استغلالها استثماريا.. الحكومة تنفي بيع مقرات الوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية

الحكومة: استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات دون مقابل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، لا أساس له من الصحة.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا صحة لاستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، مُوضحةً أن جميع كروت "ميزة" لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أية رسوم إدارية، وفقاً لقرارات البنك المركزي، مُشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات دون مقابل

نفاد السلع التموينية قبل صرف مقررات سبتمبر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لنفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مُوضحةً توافر كافة المقررات التموينية لشهر سبتمبر وصرفها بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي بمختلف المحافظات، مُشددةً على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكميات السلع المطروحة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي نفاد السلع التموينية قبل صرف مقررات سبتمبر

وقف صرف الكمامات على البطاقات مع تراجع أعداد الإصابات بـ "كورونا"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية، وأن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي.

وأشارت إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي وقف صرف الكمامات على البطاقات مع تراجع أعداد الإصابات بـ "كورونا"

تحميل المتطوعين لـ"لقاح كورونا" التكاليف المالية للتجربة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا، التكاليف المالية للتجربة، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، مُوضحةً أن جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة.

وأشارت إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على كافة الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة، وذلك عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة (covactrial.mohp.gov.eg).

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة تحميل المتطوعين لـ"لقاح كورونا" التكاليف المالية للتجربةلقاح كورونا

بعد إخلاء المنطقة.. الحكومة: مساكن بديلة بـ"الأسمرات" لأهالي "اسطبل عنتر" بالقاهرة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إخلاء منطقة "اسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، لا أساس له من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة، نفت تلك الأنباء، أنه لا صحة لإخلاء منطقة "اسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل: بعد إخلاء المنطقة.. الحكومة: مساكن بديلة بـ"الأسمرات" لأهالي "اسطبل عنتر" بالقاهرة

استحداث أساليب جديدة.. الحكومة تنفي إلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات العام المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد 2020/2021، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب سيتم تفعيلها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

لمزيد من التفاصيل: استحداث أساليب جديدة.. الحكومة تنفي إلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات العام المقبل



