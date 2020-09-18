كورونا في 24 ساعة| 160 وفاة وإصابة جديدة واستعدادات لمواجهة الموجة الثانية للوباء

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 141 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

الصحة: 10168 مصابا بكورونا ضمن منظومة العزل المنزلي

وزيرة الصحة تكشف عدد مشاهدات الفيديوهات التوعوية حول فيروس "كورونا"

وزيرة الصحة تستعرض استعدادات مواجهة الموجة الثانية من كورونا

موسكو: أمريكا تواصل خنق سوريا وشعبها اقتصاديا رغم جائحة كورونا

لبنان يسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي يبلغ 26768 حالة

فرنسا: ارتفاع قياسي في حالات الإصابة اليومية بكورونا منذ مايو الماضي

المغرب يسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي بلغ 5ر94 ألف حالة

الصحة الأردنية: تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

27 حالة فقط.. لماذا تسجل سنغافورة أدنى مُعدّل وفيات بـ"كورونا" في العالم؟

فرنسا: كورونا ينتشر بشكل واسع وقدرة استيعاب المستشفيات وصل لحد أقصى

الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهندي سُبل مكافحة كورونا

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ترامب يناقض رئيس أكبر وكالة صحية في البلاد بشأن اللقاح والكمامات

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. الكرملين: لا داعي لفرض حجر صحي جديد

واحد من كل سبعة تلقوا "لقاح كورونا" الروسي ظهرت عليهم آثار جانبية

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