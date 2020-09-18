أمطار وحرارة تصل لـ 44 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الجمعة - السبت - الأحد، وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الجمعة:

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 - 23، السواحل الشمالية 32 - 24، جنوب سيناء 38 - 28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 41 و45 درجة.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة، في ظهور الشبورة المائية على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بالحرارة، حيث تسجل 84% على القاهرة والوجه البحري، و88% على السواحل الشمالية، و60% على شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وتصل سرعتها إلى 20 كيلو متر في الساعة، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، بينما تكون الرياح معتدلة على باقي المناطق، كما يوجد فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

السبت:

طقس مائل للحرارة، رطب نهارًا لطيف ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، وارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح نشطة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلاً، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد شمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً، والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على جنوب غرب البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 23 – 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 24 – 30، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 24 – 31، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 – 39، وعلى شمال الصعيد بين 24 – 40، وعلى جنوب الصعيد بين 29 – 44 درجة مئوية.

الأحد:

طقس مائل للحرارة، رطب نهارًا لطيف ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، وسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط غربًا.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد شمال طقس حار نهارًا لطيف ليلاً مع راح نشطة، وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة غربًا.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 23 – 34 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 24 – 30، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 24 – 31، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 – 38، وعلى شمال الصعيد بين 24 – 37، وعلى جنوب الصعيد بين 29 – 44 درجة مئوية.​

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