القضاء على السماسرة.. ننشر أهداف واختصاصات بوابة العمرة المصرية
كتب - يوسف عفيفي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ويرصد "مصراوي" أهداف واختصاصات البوابة المصرية العمرة على النحو التالي:
- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير القطاع.
- تمكين وزارة السياحة، من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء والقضاء عليهم.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على المواطنين بنا يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.
- يطبق القرار على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية فى هذا الشأن.
- استثناء تأشيرات (الزيارة، الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والممنوحة للوفود الرسمية، والإقامة).
- تنشأ وزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة".
- تختص وتتولى وزارة السياحة والآثار إدارة البوابة والإشراف عليها ورقابتها.
- تتولى غرفة شركات السياحة تسجيل الشركات السياحية، والشركات المؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
- توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة.
- إلزام الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة، وتشمل أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
101009
عدد المصابين
-
84161
عدد المتعافين
-
5648
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
29121415
عدد المصابين
-
20958429
عدد المتعافين
-
927053
عدد الوفيات
إعلان