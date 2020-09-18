القضاء على السماسرة.. ننشر أهداف واختصاصات بوابة العمرة المصرية

كتب - يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ويرصد "مصراوي" أهداف واختصاصات البوابة المصرية العمرة على النحو التالي:

- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير القطاع.

- تمكين وزارة السياحة، من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء والقضاء عليهم.

- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على المواطنين بنا يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.

- يطبق القرار على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية فى هذا الشأن.

- استثناء تأشيرات (الزيارة، الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والممنوحة للوفود الرسمية، والإقامة).

- تنشأ وزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة".

- تختص وتتولى وزارة السياحة والآثار إدارة البوابة والإشراف عليها ورقابتها.

- تتولى غرفة شركات السياحة تسجيل الشركات السياحية، والشركات المؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

- توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة.

- إلزام الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة، وتشمل أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.