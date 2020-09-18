السياحة: معرض للآثار المصرية قريبا في الرياض

كتب - يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لقاء ثنائيا مع أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية بينهما.

وبحسب بيان، جاء ذلك على هامش مشاركة وزير السياحة المصري في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وأكد العناني خلال اللقاء على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية السوق السعودي للسياحة المصرية، حيث يعد أحد الاسواق السياحية الرئيسية لمصر، معربا عن ترحيب مصر الدائم لاستقبال السائحين السعوديين، لافتا إلى حب الشعب المصري للشعب السعودي.

واستعرض العناني، الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تطرق للحديث عن تجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة اليها.

ومن جانبه أشار وزير السياحة السعودي، إلى أن حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي يتسم بها الشعب المصري والتي يشعر بها السائحين السعوديين خلال زيارتهم لمصر، بالإضافة إلى قرب المسافة بين البلدين، والمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر تساهم في تشجيع المواطنين السعوديين علي زيارة مصر.

وأطلع الوزيران، بعضهما البعض على المشروعات السياحية الكبرى التي يتم إقامتها فى كلا البلدين، مشيرين إلى الترتيبات الخاصة بمعرض الآثار المصرية الذي سيتم إقامته قريبا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

واختتم الوزيران اللقاء بتوجيه الدعوة كل منها للآخر لزيارة بلده.