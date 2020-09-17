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بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمشروعي سكن مصر والعاملين بالعاصمة الإدارية

11:42 م الخميس 17 سبتمبر 2020
بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمشروعي سكن مصر والعاملين بالعاصمة الإدارية

سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم بيع ٦ محال تجارية، وصيدلية بمشروعي "سكن مصر" و"سكن العاملين" بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، وذلك بالمزاد العلني.

وأضاف "مندور"، في بيان اليوم الخميس، أن أعلى سعر لبيع المتر بلغ حوالي٩٠٥٠٠ جنيه للمتر المسطح الواحد بنشاط هايبر ماركت بأحد المحال، حيث بلغ السعر الإجمالي للمحال المباعة حوالي ٨٠٦٧١١٠ جنيه، في حين وصل سعر بيع الصيدلية إلى٤١٢٩١٣٠ جنيه، وتم تأجيل بيع عدد 2 وحدات إدارية لعدم الوصول إلى سعر القيمة البيعية للوحدات.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه حضر جلسة المزاد ممثلو عدة جهات لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

سكن مصر سكن العاملين مدينة بدر

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