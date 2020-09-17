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أول تعليق لـ"لميس الحديدي" بعد التعاقد لتقديم برنامج على شاشة "أون"

11:23 م الخميس 17 سبتمبر 2020
أول تعليق لـ"لميس الحديدي" بعد التعاقد لتقديم برنامج على شاشة "أون"

لميس الحديدي

مصراوي

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن أمنيتها بأن تكون على قدر المسئولية، بعد تعاقدها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم برنامج على شاشة قناة "أون".

وقالت في أول تعليق لها، بعد التعاقد، نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس، " تجربة جديدة في مشوار طويل، أتمني أن أكون علي قدر المسئولية".

وتابعت لميس الحديدي:" كلمة أخيرة مع لميس الحديدى، أون المتحدة".

ومن المقرر أن تقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة "أون".

كان تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي، لتقديم برنامج على إحدى شاشات الشركة.

وقال مرسي في منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس، لميس الحديدي قريبا على قناة "أون".

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لميس الحديدي قناة أون برنامج كلمة أخيرة تامر مرسي

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