قريبا.. لميس الحديدي تقدم برنامجا على شاشة أون
مصراوي
أعلن تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي، لتقديم برنامج على إحدى شاشات الشركة.
وقال مرسي في منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس، لميس الحديدي قريبا على قناة "أون".
ونشر تامر مرسي أسفل المنشور صورة تجمعة بالإعلامية لميس الحديدي، وألبرت شفيق رئيس قناة أون.
وكانت قد أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن توقف برنامجها التليفزيوني، "القاهرة الآن"، على فضائية "العربية الحدث"، لمدة شهر، في فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، كعطلة صيفية.
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مصادر لـ"مصراوي": لميس الحديدي تغادر العربية الحدث بعد عام على "القاهرة الآن"
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