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الكنيسة الأرثوذكسية تقرر عودة مدارس الأحد والأنشطة بنسبة 50%

11:05 م الخميس 17 سبتمبر 2020
الكنيسة الأرثوذكسية تقرر عودة مدارس الأحد والأنشطة بنسبة 50%

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

مصراوي

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة نشاطات مدارس الأحد والأنشطة الكنيسة الأخرى بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة فى بيان اليوم: "إنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد، وذلك بنسب 50% بالنسبة للقاهرة والإسكندرية، على أن يتولى الأباء المطارنة والأساقفة كل فى إيبارشيته تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضى بكل دقة وحفاظ على سلامة أبناءنا".

وفتحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنائسها من جديد للصلاة، الاثنين 3 أغسطسس الماضى، بعد إغلاق دام قرابة 4 أشهر، ليكون 3 أغسطس، هو بدء فتح الكنائس جزئيا، وهو أيضا ذكرى ميلاد البابا الراحل، البابا شنودة الثالث، البطريرك 117 للكنيسة، الذى ولد نفس اليوم عام 1923، وتنيح - توفى -17 مارس 2012، ليخلفه على الكرسى البابوى البابا تواضروس الثانى.

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