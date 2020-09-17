الثقافة: 2500 زائر لمعرض ""كنوز متاحفنا" خلال يومين

مصراوي

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الإقبال الجماهيري الكبير على معرض كنوز متاحفنا في نسخته الخامسة الذي يحمل عنوان "مختارات من الفن الأوروبي" يؤكد على أن مصر من أهم دول العالم صوناً للتراث الفني والثقافي في الحضارة الإنسانية.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أن المعرض الذى يضم مائة عمل تشكيلي متنوع يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي يعكس اهتمام وارتباط مصر بالحركة الفنية العالمية على مر العصور.

وأشارت عبد الدايم إلى اهتمام المصريين بأهمية هذا التراث الفني من خلال رصد عدد زوار المعرض في أول 48 ساعة من افتتاحه والذى وصل إلى 2500 زائر وأكدت أن مصر تظل دائما حاضنة ومركزا عالميا للثقافة والفنون بكل روافدها.

ووجهت وزيرة الثقافة الدعوة لكل المصريين لزيارة هذا المعرض الذي يساهم بشكل كبير في نشر الثقافة البصرية والارتقاء بالذائقة الفنية لدى جموع المواطنين وخاصة الشباب والنشء.

وقررت عبد الدايم وضع نسخة من الأعمال المعروضة على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والهيئة العامة للاستعلامات باللغتين العربية والانجليزية حتي يتسنى للعالم مشاهدة جزء مما تملكه مصر من روائع وإبداعات الفن العالمي.

يذكر أن المعرض مستمر يوميا حتي 31 أكتوبر ويضم أعمالا فنية من مقتنيات متحف الجزيرة، متحف محمد محمود خليل وحرمه، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية لرموز الفن التشكيلي العالمي منهم (بول جوجان، كاميل بيسارو، رودان رينوار، الفريد سيسلي، ادجار ديجا، ديلاكروا، كورو، مونيه، مانيه، كوربيه وغيرهم ) .