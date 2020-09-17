أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

مصر تعمر بيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 71 مسجد غدا

09:55 م الخميس 17 سبتمبر 2020
مصر تعمر بيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 71 مسجد غدا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، أنه سيتم افتتاح 71 مسجدا بجمهورية مصر العربية، غدا، منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة الذي يفتتحه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه يجري الإعداد لافتتاح (٧٤) مسجدا آخرين الجمعة المقبلة، بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة، منها (١٣) مسجدا بمحافظة البحيرة.

وتساءلت وزارة الأوقاف، هل من مزايد بعد ذلك على جهود الدولة المصرية في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ؟!.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله (عز وجل).

وزارة الأوقاف الغردقة

الخبر التالى:

رئيس حزب الوفد يلغي قرار تفويض السكرتير العام في إدارة العملية الانتخابية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث في 8 ساعات|موعد بداية فصل الخريف وشروط تجارب لقاح كورونا وقرارات الحكومة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا