مصر تعمر بيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 71 مسجد غدا

كتب - محمود مصطفى:

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، أنه سيتم افتتاح 71 مسجدا بجمهورية مصر العربية، غدا، منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة الذي يفتتحه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه يجري الإعداد لافتتاح (٧٤) مسجدا آخرين الجمعة المقبلة، بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة، منها (١٣) مسجدا بمحافظة البحيرة.

وتساءلت وزارة الأوقاف، هل من مزايد بعد ذلك على جهود الدولة المصرية في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ؟!.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله (عز وجل).