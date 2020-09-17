أول تعليق من "قومي الطفولة" بعد التحقيق مع اليوتيوبر أحمد وزينب

كتب- أحمد جمعة:

توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير للنائب العام على ما تم من تحقيقات في شأن واقعة والدي الطفلة "أيلين" والتي أمرت فيها النيابة العامة بحبسهما احتياطيا لاتهمامهما باستغلال الطفلة تجارياً وتعريضها للخطر.

وفي هذا السياق تتقدم الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر للنائب العام لحرصه على انفاذ حقوق الطفل، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال.

وأوضحت السنباطي في بيان اليوم، أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاما المتهمين بنشر مقطعا مصورا بقناتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تضمن تخويف الطفلة والسخرية من خوفها وذلك لرفع نسب المشاهدة سعياً لتحقيق الربح. مشيرة إنه على الفور تم التوجيه بإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا.

وتؤكد "السنباطي" أن تلك الفيديوهات ماهي إلا استغلال ومتاجرة بالطفلة البريئة للتربح والكسب من ورائها، لافتة إلى أن تلك المواد المصورة تبث سموم تلوث وجدان الأطفال، وتهدم جيل بأكمله، كما حدث في هذه الواقعة من والدين غير أسوياء، بهدف ارتفاع نسب مشاهدات تلك المواد التي تبثها هذه القناة.

وشددت السنباطي على أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم للأطفال وسيظل هو الراعي لحماية حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.

وقالت السنباطي إن النيابة العامة انتدبت خبيراً اجتماعيا من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر، حيث أكد التقرير المبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريا وتعريضها لإساءة نفسية، كما أوصى التقرير بتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإنتظار التقرير النهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.

وأكدت أمين عام المجلس أن هذا جاء مراعاة لمصلحة الطفلة الفضلي وذلك في ضوء ما تبين من تعريضها للخطر من قبل والديها، وعليه كان لزامًا علي المجلس اعمالا لأحكام قانون الطفل إخراجها من حالة الخطر وتسليمها لشخص مؤتمن من عائلتها.

يذكر ان النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين (أحمد وزينب) أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.