وزير الزراعة يعقد اجتماعا لبحث سرعة الإنتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكي

كتب - أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا، الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح، والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الزمني، الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، للانتهاء من المنظومة بالكامل بحد أقصى في يناير المقبل.

حضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارة الزراعة ورئيس هيئة المساحة بوزارة الري ومسئولي البنك الزراعي وشركة "إي فاينانس" المتخصصة في مجال النظم والإدارة الالكترونية.

وأكد وزير الزراعة، أهمية الكارت الذكي في تنقية الحيازات الزراعية وتوفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار، مؤكدا أنه تم اضافة خدمة المدفوعات ميزة للكارت

وأوضح القصير، أنه تم التنويه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع " كارت الفلاح"، وشملت المرحلة الأولى محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها إلى أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية.

وقال وزير الزراعة، إنه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه في الـ 4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.