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مجلس الشيوخ: استقبال واستخراج كارنيهات النواب الجدد.. الأحد

08:52 م الخميس 17 سبتمبر 2020
مجلس الشيوخ: استقبال واستخراج كارنيهات النواب الجدد.. الأحد

اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ

مصراوي

أعلنت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، بدء استقبال الأعضاء الجدد في حفل استقبال يومي الأحد والاثنين المقبلين، بمقر المجلس.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضاءه.

واستمعت اللجنة لرؤية القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ فيما أسفرت عنه مقرراتها بجلسة اليوم والجلسات السابقة، والذي أعرب عن تقديره لجهود اللجنة ـ رئيسًا وأعضاءً ـ وثمّن أعمالها.

ووافقت اللجنة في جلسة اليوم على نقل كافة موظفي مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ ـ ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.

وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة التجديدات التي تجرى به وبملحقاته، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء منها في أقرب وقت.

وعقدت اللجنة اجتماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية ـ وبحضور الدكتور صالح الشيخ ـ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ، والمستشارًمحمود فوزي ـ أمين عام مجلس النواب ـ ، والمستشار محمود إسماعيل ـ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ـ وممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

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مجلس الشيوخ اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ

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