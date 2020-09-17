الأرصاد تحتفل باليوبيل الذهبي لـ"اليوم العربي" للأرصاد الجوية

كتب – يوسف عفيفي:

تحتفل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال هذه الأيام، باليوبيل الذهبي لليوم العربي للأرصاد الجوية، تحت عنوان " المناخ وسلامة المجتمع"، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية.

وتلعب الأرصاد الجوية، دورا حيويا في مختلف مجالات الحياة وبصفة خاصة في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوحيد جهود مرافق الأرصاد الجوية التي بدأت نشاطها في الكثير من الدول العربية منذ أكثر من قرن من الزمان.

وتتضمن أنشطة الاحتفال هذا العام، إبراز جهود مرافق الأرصاد الجوية العربية للتعامل مع فترات الأوبئة والأمراض كالتي يعيشها العالم في الوقت الراهن وكيف كان لخدمات الأرصاد الجوية دوراً رئيسياً في الحد منها ومن الشائعات التي صاحبتها.

ويعتبر المناخ عاماً مهما في حياة البشرية، ويؤثر "سلباً وإيجاباً" مــن خال التغيـرات الطارئــة التــي يتسبب بهــا المناخ، وظلت ســامة الإنسان مرتبطة إلى حد كبيــر بالظروف الطبيعية مــن حوله والتي يشكل فيها المناخ أحد أهم العناصر الرئيسية.

وشهد العالم مؤخراً تغيرات مناخية متطرفة تسببت في العديد من الظواهر الحادة مثل (السيول والفيضانات – الجفاف – والأعاصير) انعكست هـذه الظـروف المناخية بشـكل مباشر على سـامة المجتمعات وكان لها الأثر الأكبر في حياتهم.. ومن هنا جاء شعار هيئة الأرصاد "المناخ.. وسلامة المجتمع".

وتحتفل مرافق الأرصاد الجوية بالدول العربية، باليوم العربي للأرصاد الجوية وهو اليوم الذي أصدر فيه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراره بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في 15 سبتمبر 1970 بهدف توحيد الجهود والأهداف في هذا المجال العلمي الحيوي والهام، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تلعبه الأرصاد الجوية في مختلف مجالات الحياة وبصفة خاصة في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوحيد جهود مرافق الأرصاد الجوية التي بدأت نشاطها في الكثير من الدول العربية منذ أكثر من قرن من الزمان.