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وزير الثقافة تقرر إعفاء ذوي الهمم من رسوم دورات مراكز تنمية المواهب

08:25 م الخميس 17 سبتمبر 2020
وزير الثقافة تقرر إعفاء ذوي الهمم من رسوم دورات مراكز تنمية المواهب

الدكتورة إيناس عبد الدايم

مصراوي

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إعفاء ذوي القدرات الخاصة من الدارسين بجميع فصول مركز تنمية المواهب بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وطنطا والتابعة لدار الأوبرا المصرية، من الرسوم الدراسية الخاصة بالمركز، وذلك اعتبارا من الدورة الجديدة التى تبدأ فى الاول من اكتوبر المقبل.

وقالت عبد الدايم: إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الثقافة الخاصة برعاية النابغين من أصحاب الهمم بهدف دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع واكتشاف وإظهار إمكانياتهم.

وأشارت عبد الدايم إلى أن رعايتهم واجب تربوى واجتماعى ورسالة نبيلة تتجسد خلالها الكثير من المعانى الانسانية السامية.
وأوضحت عبد الدايم أن أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة المتعددة والمتنوعة المخصصة لهم شهدت اكتشاف مجموعة كبيرة من الواعدين الذين نجحوا فى التعبير عن أنفسهم كنماذج للتحدى والإصرار وقوة الإرادة.

وشددت على دعم ومساندة الثقافة المصرية بكل قطاعاتها للمواهب الفنية والأدبية منهم باعتبارهم جزء هام من نسيج الوطن.

إيناس عبد الدايم ذوي الهمم مراكز تنمية المواهب وزير الثقافة

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