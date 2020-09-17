السياحة: إدراج 4 مزارات أثرية بالإسكندرية في خطة الترويج والتنشيط

كتب - يوسف عفيفي:

زار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة بمدينة الإسكندرية، لتفقد سير العمل بها، وذلك في إطار زيارته لمدينة الإسكندرية التي استغرقت يومين.

وبحسب بيان وزارة السياحة، الخميس، اجتمع يوسف، بمديري المكاتب الداخلية في لقاء مفتوح تم خلاله مناقشة سبل تطوير آلية ومنظومة العمل بالمكاتب لتكون أكثر تأثيرا وفعالية، بالإضافة إلى استماعه لمقترحاتهم في هذا الشأن ومناقشتها.

وزار الرئيس التنفيذي للهيئة، عددا من الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، شملت منطقة كوم الشقافة، ومتحف المجوهرات الملكية و"كشك الشاي" بالمنتزة والمسرح الروماني، وذلك تمهيدا لإدراج هذه المزارات في خطة الترويج والتنشيط السياحي على مستوى إنتاج المحتوى والنشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار للترويج للمواقع الأثرية المختلفة بالمدينة.

وتوجه يوسف، إلى مكتبة الإسكندرية حيث التقى بالمهندس يوسف صلاح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة، لمناقشة تطورات إنتاج فيلم عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والذي سيتم إنتاجه بالشراكة ما بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبة الإسكندرية، كما تباحثا حول أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة والمكتبة.