عليا الوفد تقرر الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب
مصراوي:
أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وتوجيه الخطابات الخاصة بهذا القرار للهيئة الوطنية للانتخابات ولمسؤولي تحالف القائمة الوطنية؛ لإلغاء مرشحي الحزب وصفتهم الوفدية.
وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، عقب اجتماعها، الخميس، انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية؛ لانتخابات مجلس النواب بالائتلاف الفردي.
وقررت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد، وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.
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