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إضافة مصلى للسيدات.. الأوقاف: تجديد المركز الإسلامي المصري بـ"تنزانيا" بـ 10 مليون جنيه

05:45 م الخميس 17 سبتمبر 2020
إضافة مصلى للسيدات.. الأوقاف: تجديد المركز الإسلامي المصري بـ"تنزانيا" بـ 10 مليون جنيه

مسجد المركز الإسلامي المصري


كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، تجديد وتطوير مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا وإضافة مصلى للسيدات به.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن فرع شركة المقاولون العرب بتنزانيا، قام تطوير المسجد والمركز الإسلامي المصري، بتكلفة قدرها عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه من موارد الوزارة الذاتية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل الدور الريادي لمصر دوليًا وأفريقيًا، وفي ضوء عنايتها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وفي إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.

مسجد المركز الإسلامي المصري تنزانيا دار السلام وزارة الأوقاف

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