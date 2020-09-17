أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

أبو شقة: اجتماع بعض أعضاء "عليا الوفد" مخالف للائحة الحزب

05:16 م الخميس 17 سبتمبر 2020
أبو شقة: اجتماع بعض أعضاء "عليا الوفد" مخالف للائحة الحزب

المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد

كتب- مصراوي:

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن ما زُعم أنه عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم، هو اجتماع على فرض حدوثه فهو والعدم سواء، لأنه فضلاً عن أنه صدر قرار من رئيس الحزب أمس بإلغاء هذا الاجتماع وهو حق أصيل له بمقتضى اللائحة اكتفاءً بما أبلغه السكرتير العام أمس من أنه أجرى تصويتاً تليفونياً على من لم يصوت في الهيئة العليا المنعقدة بتاريخ 16/9 وانتهى التصويت على موافقة 25 عضواً على الاستمرار في القائمة الوطنية و15 عضواً بعدم الموافقة.

وأضاف أبوشقة، في بيان، الخميس، أنه تم إعلان هذا القرار في بيان رسمي عن الحزب تناقلته وسائل الإعلام، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد انعقد اليوم بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب ويكون قد وقع منعدماً وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما بدوره، فقد بات سوء القصد واضحاً إذ أن النصاب القانوني المتطلب لصحة الانعقاد لم يكتمل ومع ذلك أصدر قراراته المشوبة بالبطلان بما يكشف أن هناك قصدا متعمداً لدى بعض الأشخاص الذين ترامى إلى سمعهم أنهم ليسوا في القائمة لجر الحزب إلى نفق مظلم خاصة وأن رئيس الحزب قد دعا إلى اجتماع الهيئة العليا يوم السبت المقبل لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعلى ذلك فإن اجتماع اليوم يكون منعدما مع تحميل المسؤولية الكاملة بكافة صورها لمن دعا إلى هذا الاجتماع خاصة وأن الكثيرين من أعضاء الهيئة العليا لم يحضروا امتثالاً لقرار رئيس الحزب بإلغاء هذا الاجتماع.

وأهاب رئيس الحزب، بالوفديين أن هناك خطا ممنهجاً لإدخال الحزب في حالة من الفوضى لأغراض ذاتية وشخصية سيكون الحزب هو الخاسر الوحيد فيها.​

بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد

الخبر التالى:

"قومي المرأة" يستقبل الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بهذا السعر.. الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا بـ "فاكسيرا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا