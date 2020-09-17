أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الآثار تكشف حقيقة شق طريقين جديدين في منطقة الأهرامات

04:55 م الخميس 17 سبتمبر 2020
الآثار تكشف حقيقة شق طريقين جديدين في منطقة الأهرامات

الأهرامات

كتب- مصراوي:

أكد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، عدم صحة ما تردد حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى أنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام ٢٠١٩، وسيتم افتتاحه بداية عام ٢٠٢١.

وقال محيي الدين، في بيان أصدرته الآثار، منذ قليل: طبقا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الأتوبيسات السياحية في المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية إنشاءات تضر أو تتعدى على الأثر.

وأكد محيي الدين، على أن أي خبر يتداول عن شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عار تماما من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط، أما الطريق الآخر المشار إليه في الصور المنشورة والذي يتضمن وجود أشجار، فهو في أرض أهالي خارج المنطقة الأثرية والأعمال به تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

منطقة الأهرامات أشرف محيي الدين إنشاء طرق

الخبر التالى:

بعد توجيهات الرئيس.. تحرك حكومي بشأن وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بهذا السعر.. الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا بـ "فاكسيرا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا