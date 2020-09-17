الآثار تكشف حقيقة شق طريقين جديدين في منطقة الأهرامات

كتب- مصراوي:

أكد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، عدم صحة ما تردد حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى أنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام ٢٠١٩، وسيتم افتتاحه بداية عام ٢٠٢١.

وقال محيي الدين، في بيان أصدرته الآثار، منذ قليل: طبقا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الأتوبيسات السياحية في المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية إنشاءات تضر أو تتعدى على الأثر.

وأكد محيي الدين، على أن أي خبر يتداول عن شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عار تماما من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط، أما الطريق الآخر المشار إليه في الصور المنشورة والذي يتضمن وجود أشجار، فهو في أرض أهالي خارج المنطقة الأثرية والأعمال به تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.