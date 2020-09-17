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بهذا السعر.. الصحة تعلن توفير مصل الإنفلونزا بـ "فاكسيرا"

04:34 م الخميس 17 سبتمبر 2020
بهذا السعر.. الصحة تعلن توفير مصل الإنفلونزا بـ "فاكسيرا"

لقاحات الإنفلونزا

كتب- أحمد جمعة:

بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توفير المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بالشركة، إن المصل المتوفر بداية من اليوم، هو اللقاح الرباعي ويتم إعطاءه للأشخاص من عمر 3 سنوات.

وأوضح محمدي، لمصراوي، أن المصل يتوفر في مقر وفروع الشركة وقيمة اللقاح 170 جنيها، لافتا إلى أن المصل الرباعي يشمل 4 سلالات من الفيروس الموسمي.

لقاح الإنفلونزا فاكسيرا لشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الإنفلونزا الموسمية

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